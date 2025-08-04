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Юрист объяснила, какое наказание грозит россиянам за самовольную постройку

Юрист Стрежнева: за самовольную постройку россиянам будет грозить штраф
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Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые решат провести возведение или реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения, может грозить штраф, административная ответственность наступает по ст. 9.5 КоАП РФ. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнева.

По ее словам, постройку могут признать самовольной, если ее возвели на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, а также если разрешенное использование участка не допускает строительства на нем данного объекта. Кроме того, ответственность наступит в том случае, если строительство осуществлялось без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

«При рассмотрении судами споров о сносе самовольных построек устанавливается возможность (или отсутствие таковой) устранения нарушений, допущенных при возведении самовольной постройки, а также наличие/отсутствие нарушений прав третьих лиц и угрозы жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации такой постройки», — отметила Стрежнева.

В конце июля Верховный суд России (ВС РФ) постановил, что незаконно построенные здания не обязательно сносить, если они безопасны и не мешают соседям.

Ранее была названа сумма, необходимая для постройки бани в 2025 году.

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