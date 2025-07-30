Названа сумма, необходимая для постройки бани в 2025 году

Строительство бани площадью 20 кв. м обойдется россиянам в 764,7 тыс. рублей минимум в 2025 году, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Лемана ПРО».

«Первым шагом строительства является закладка фундамента, которая определяется типом грунта. Для ровных и стабильных почв подойдет столбчатый фундамент из цемента, песка и щебня стоимостью 12 тыс. рублей, но он не предназначен для пучинистых грунтов. Универсальные винтовые сваи стоимостью 34 тыс. рублей или ленточный фундамент за 50–60 тыс. рублей оптимальны для большинства грунтов. Самое надежное решение — железобетонные сваи за 60–70 тыс. рублей, идеальные для сложных почв. Дополнительно гидроизоляция фундамента обойдется в 5 тыс. рублей, а утепление — в зависимости от климатических условий региона. Стоимость возведения стен может варьироваться в зависимости от материала», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что каркасные деревянные конструкции и стены из блоков — наиболее бюджетные решения. Кубический метр обойдется примерно в 15 тыс. рублей, включая работу. Кирпичные стены дороже — 22 тыс. рублей, а брус или бревно обойдутся в 34 тыс. рублей за кубометр. Для бани в 20 кв. м потребуется примерно 8 кубометров материала, соответственно, чек будет выше — 120 тыс. рублей.

Внутренняя поверхность бани площадью 20 кв. м составляет около 122 кв. м, подчеркнули в пресс-службе. Для отделки традиционно выбирают ольху или липу — они не выделяют смолу, а также термодревесину. Вагонка из липы стоит от 2550 рублей за кв. м, из ольхи — от 3090 рублей за кв. м. На выполнение работ по внутренней отделке придется потратить еще около 180 тыс. рублей, оценили в компании. Дверь в парную обойдется от 9 тыс. рублей. Итого по этой статье расходов — от 500 тыс. рублей.

Плюс в бюджет нужно заложить расходы на покраску бани, заключили в пресс-службе.

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