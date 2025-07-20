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Верховный суд назвал условие, при котором можно оставить самострой

Верховный суд разрешил оставить самовольные постройки, если они безопасны
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд России (ВС РФ) постановил, что незаконно построенные здания не обязательно сносить, если они безопасны и не мешают соседям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Поводом стало дело жительницы Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство двухэтажного дома на своем участке, но вместо этого возвела трехэтажную гостиницу. Местная администрация потребовала через суд привести постройку в соответствие с документами.

Спор дошел до Верховного суда. Судьи учли заключение экспертизы, подтвердившей, что здание построено по техническим регламентам, не нарушает пожарные, санитарные нормы и требования сейсмобезопасности, а также не затеняет соседние дома и не угрожает жизни людей.

В итоге суд встал на сторону хозяйки. В определении подчеркивается, что в таких спорах главное – не формальное соответствие разрешению, а реальная безопасность и отсутствие ущемления прав других граждан. Суд также не увидел препятствий для перевода земли из категории «под жилую застройку» (ИЖС) в категорию «под туризм».

Верховный суд указал, что нарушение строительных норм при возведении объекта может быть признано незначительным и не требующим сноса, если нет угрозы людям и не нарушены чужие права. Дело было отправлено на пересмотр с учетом этой позиции.

Ранее риелтор объяснил, как выбрать застройщика и не остаться без квартиры.

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