В Карелии захотели ввести ограничения на продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков и региональные депутаты предложили ввести запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах на территории подвальных, подземных и цокольных этажей многоквартирных домов. Соответствующий проект закона внесен в законодательное собрание, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

«Проект закона предусматривает, что с 1 марта 2026 года в республике начнет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, которые расположены в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что под действие нового законопроекта подпадут и магазины, которые расположены в помещениях, переведенных из жилых в нежилые и не имеющие отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции.

В парламенте Карелии уточнили, что розничная продажа алкоголя в многоквартирных домах республики, как и на прилегающих к ним территориях, будет допускаться только в торговых объектах. Их общая площадь при этом не должна быть меньше 70 квадратных метров.

В документе также указано, что ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общественного питания.

27 июня зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова заявила, что сразу пять парламентских фракций внесли на рассмотрение инициативу о запрете алкомаркетов в жилых домах, а также о расстоянии менее ста метров от домов, детсадов, школ, вузов и больниц. Парламентарий обратила внимание, что в плотной застройке под ограничения попадут практически все магазины спиртных напитков. Это необходимые меры, так как алкомаркеты завлекают к себе покупателей, в том числе самых юных, и умышленно спаивают население, указала депутат.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».