На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор объявил предостережения более десяти российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 13 российским университетам
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Рособрнадзор объявил предостережения 13 вузам в разных регионах России. Среди них оказался Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), следует из сообщения на сайте ведомства.

На официальном сайте Генрокуратуры РФ в описании предостережения к МИИГАиК говорится, что образовательная организация не предоставила право лицу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию, повторного прохождения государственной итоговой аттестации не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения аттестации.

Еще предостережения получили в том числе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».

В июне текущего года ведомство направило предостережения 19 высшим учебным заведениям России. В их число и тогда вошли столичные вузы: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Высшая школа экономики, а также Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и РУДН.

Ранее в МВД предупредили школы и вузы о штрафах за прием детей нелегалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами