Рособрнадзор объявил предостережения более десяти российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 13 вузам в разных регионах России. Среди них оказался Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), следует из сообщения на сайте ведомства.

На официальном сайте Генрокуратуры РФ в описании предостережения к МИИГАиК говорится, что образовательная организация не предоставила право лицу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию, повторного прохождения государственной итоговой аттестации не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения аттестации.

Еще предостережения получили в том числе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».

В июне текущего года ведомство направило предостережения 19 высшим учебным заведениям России. В их число и тогда вошли столичные вузы: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Высшая школа экономики, а также Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и РУДН.

Ранее в МВД предупредили школы и вузы о штрафах за прием детей нелегалов.