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Общество
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Почти 20 российским вузам объявили предостережение

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам
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Владимир Песня/РИА Новости

Рособрнадзор направил 19 российским вузам предостережения о возможных нарушениях обязательных требований в сфере образования. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В число учебных заведений, получивших уведомления, вошли как крупные федеральные университеты, так и частные вузы. Среди них — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Высшая школа экономики, а также Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и РУДН.

Также предостережения получили: Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Институт экономики и управления, Славяно-Греко-Латинская академия, Медицинский институт Цельса, Московский институт электронной техники, Московский государственный лингвистический университет, Московский политех, Саратовский госуниверситет генетики, Владимирский госуниверситет, Новосибирский университет экономики и управления, Тихоокеанский госуниверситет, МГСУ, Дальневосточный федеральный университет и Государственный университет управления.

Ведомство напомнило о необходимости строго соблюдать установленные нормы и призвало принять меры для устранения выявленных недостатков.

Ранее в МВД предупредили школы и вузы о штрафах за прием детей нелегалов.

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