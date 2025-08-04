Суд Южной Кореи назвал производственной смерть от алкоголя на корпоративе

В Южной Корее суд счел компанию виновной в смерти работника от алкоголя

Суд в Южной Корее назвал производственной смерть сотрудника компании от острой алкогольной интоксикации после трех корпоративов подряд. Об этом сообщает газета The Korea Herald.

Отмечается, что, согласно деловой культуре страны, трудовые коллективы должны посещать увеселительные заведения или рестораны вместе с руководством не только по праздникам. Отказ от такого времяпрепровождения в Южной Корее считается дурным тоном. В связи с этим Административный суд Сеула встал на сторону семьи погибшего и счел его смерть связанной с работой.

29 июня менеджер по продажам отужинал с клиентом. 30 июня работник посетил корпоративный ужин, который был организован высокопоставленным коллегой для сплочения коллектива. 1 июля мужчина посетил еще один ужин, посвященный двум новым сотрудникам из зарубежного офиса. На последней встрече расходы поделили все участники мероприятия, менеджер потратил 1 млн вон (57 тыс. руб.).

2 июля мужчину нашли мертвым в его автомобиле на парковке рядом с домом. По результатам вскрытия специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление, которое было вызвано употреблением больших объемов алкогольных напитков за короткий промежуток времени.

Основной юридический спор развернулся вокруг характера последней встречи. Страховая компания решила, что ужин 1 июля не был корпоративным. Об этом, по ее мнению, свидетельствует разделение расходов. Суд в свою очередь принял во внимание природу отношений между менеджером и новыми сотрудниками и что сотрудничество между ними служило именно интересам компании.

«Вечер с употреблением спиртного, вероятно, имел контекст, сильно связанный с работой, так как на него пригласили иностранных рабочих в преддверии отправки менеджера в командировку за рубеж», — посчитал суд.

В суде добавили, что погибшему было сложно отказаться от алкоголя при таких обстоятельствах, а расходы в 1 млн вон являются слишком высокими для обычной личной встречи.

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