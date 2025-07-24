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В Южной Корее создали тату для выявления наркотиков в напитках

ACS: временное тату из агарозы поможет выявить отравляющие вещества в напитках
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Shutterstock/Tero Vesalainen

Химики из Южной Кореи разработали материал, способный менять цвет при контакте с молекулами седативных веществ, которые преступники нередко подмешивают в напитки в барах и клубах. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Sensors.

По словам ученых, такой сенсор можно встроить во временные татуировки — это поможет защитить людей от потенциального отравления. Материал реагирует на вещества вроде гамма-оксимасляной кислоты (GHB), которую часто используют для того, чтобы вызвать у жертвы потерю памяти или сознания. Эти соединения практически не имеют вкуса, запаха или цвета, что делает их трудными для выявления.

Сенсор представляет собой прозрачный гель на основе полисахарида агарозы с органическим красителем, содержащим соединения брома, йода и серы. В обычном состоянии он имеет желтый оттенок, но при контакте с минимальным количеством опасного вещества становится ярко-красным.

Эксперименты показали: временная татуировка реагирует практически мгновенно — всего одна капля напитка с 0,01 микрограмма седативного средства на миллилитр вызывает смену цвета. Эта концентрация в десятки раз ниже опасной дозы. При этом производство таких татуировок не требует сложных технологий или дорогих компонентов. Ученые надеются, что разработка может стать недорогим и удобным способом повысить безопасность в общественных местах.

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