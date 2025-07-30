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В сети завирусилось видео с «неопознанным существом» в реке в Южной Корее

The Korea Herald: рыбак в Южной Корее снял на видео неопознанное существо
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В сети набирает популярность видео из Южной Кореи, на котором, как утверждается, запечатлено неопознанное существо в реке Хан, пишет The Korea Herald.

Автор видео рассказал, что снимал ночную рыбалку недалеко от парковки у здания Национальной ассамблеи на острове Ёйдо, когда заметил в воде крупный движущийся объект. Первоначально он предположил, что это большая рыба, но при ближайшем рассмотрении запаниковал.

На кадрах видно черное, толстое и длинное существо, медленно перемещающееся по поверхности воды. По словам рыбака, оно оставалось на одном месте около 20 минут, постоянно шевелясь.

«Я рыбачу уже десятки лет, но никогда не видел ничего подобного», — добавил он.

Официальные службы пока не комментируют видео, однако экологи призывают не поддаваться панике и напоминают, что в реке Хан обитают такие крупные виды, как выдры и крупные осетровые, хотя их размеры редко превышают 2–3 метра.

Ранее в США на видео попал гибрид осла и зебры, сбежавший с фермы.

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