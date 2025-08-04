«Идеально не бывает»: психолог объяснил причины усталости после отпуска

В отпуске часто люди не могут хорошо отдохнуть, в результате чего возвращаются к работе уставшими. Связано это в большинстве случаев с завышенными ожиданиями и несоответствием реальности картинкам в голове. Это приводит к истощению внутренних ресурсов, недовольству и, как следствие, усталости, объяснил кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, особенно важно в этой ситуации отношение человека к прошедшему отпуску, так как он сам может окрасить его те или иные цвета. Так, если он испытывает эмоциональное напряжение, а вернувшись к работе говорит себе, что должен был отдохнуть лучше, то это приведет к плохому самочувствию, ощущению усталости, привел пример Хорс.

«А если человек считает, что отпуск не обязан быть идеальным, что можно быть уставшим после отпуска — он не будет переживать из-за того, что он уставший. Он подумает: «Ну, бывает, что поделать, в следующий раз как-нибудь по-другому попробую»», — добавил психолог.

Он посоветовал не строить планы об идеальном отпуске, так как их несовпадение с реальностью – это причина стресса и напряжения, которые не дадут нормально отдохнуть. Идеальным отпуск все равно не бывает, но в данном случае любые упущения должны восприниматься как нормальная часть жизни, считает психолог. По его словам, если человек готов отпустить свои завышенные ожидания и признать, что «не идеально» не означает «плохо», то сумеет насладиться отдыхом и вернется не таким уставшим.

До этого кандидат психологических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Лебедева отметила, что люди могут столкнуться со стрессом, если будут пытаться «ворваться» в рабочие будни после отпуска. По ее словам, постотпускной стресс — это не клинический диагноз, но вполне реальное эмоциональное состояние, возникающее из-за контраста между свободной и интересной жизнью во время отпуска и рабочими обязанностями. Чтобы помочь себе, Лебедева порекомендовала планировать свое возвращение из отпуска, а также придумать приятные занятия, чтобы быстрее восстановиться.

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