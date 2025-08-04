Психолог рассказала, почему людям стало трудно найти пару

Психолог Миллер: интернет привел к тому, что людям стало трудно найти пару

Современным людям стало сложнее найти себе партнера для романтических отношений, потому что общество стало больше интересоваться психологией. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Александра Миллер.

По ее словам, часто при этом они изучают неподтвержденные и ложные сведения.

«Много всего пишется в интернете. То есть начинают пропаганду того, что мужчины — абьюзеры или нарциссы, а женщины меркантильные. Таким образом, формируется стереотип, и люди начинают невольно искать подтверждение тому, что пишут в интернете», — сказала Миллер.

Эксперт отметила, что распространение подобной ложной информации приводит к тому, что у мужчин и женщин появляются взаимные обиды. Чтобы это изменить, психолог предложила меньше доверять всему, что пишут в интернете.

Психолог Екатерина Кольцова до этого говорила, что для воспитания «тихой бытовой инициативы» в отношениях, когда партнеры выполняют домашние дела без лишних напоминаний и просьб, важно заранее обговаривать их разделение. По ее словам, партнерам также стоит поощрять действия, которые они делают, чтобы порадовать друг друга.

Ранее психолог объяснила, как распознать в мужчине абьюзера и психопата.