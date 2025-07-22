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Психолог рассказала, как воспитать «тихую бытовую инициативу» в отношениях

Психолог Кольцова: разговор поможет воспитать тихую бытовую инициативу в паре
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Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Для воспитания «тихой бытовой инициативы» в отношениях, когда партнеры выполняют домашние дела без лишних напоминаний и просьб, важно заранее обговаривать их разделение. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Екатерина Кольцова.

«Это можно преподнести через слова «Я мечтаю». Например, чтобы по утрам партнер готовил завтрак: «Я мечтаю проснуться от запаха свежесваренного тобой кофе». И если это действительно отношения, где союз основан на чувствах, партнер обязательно задумается, как порадовать свою половинку», — отметила эксперт.

По ее словам, партнерам также стоит поощрять действия, которые они делают, чтобы порадовать друг друга.

Исследование банка для предпринимателей и предприятий «Точка», с которым ознакомилась газета «Известия», до этого показало, что большинство россиян работают больше 9 часов в день, но лишь 5% полностью довольны балансом между профессиональной и личной жизнью.

Кольцова отметила, что будет мотивировать человека продолжать делать домашние дела и придает ему уверенности, что его труд и он сам ценны. Если в длительных отношениях помощи нет, Кольцова советует выйти на диалог и обсудить эту проблему без агрессии и криков.

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