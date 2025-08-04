Собака спасла жизнь хозяину, учуяв у него проблемы с сердцем

Goodnewsnetwork: в США лабрадор спас хозяина, учуяв у него проблемы с сердцем

В штате Колорадо служебная собака по кличке Томми спасла жизнь своему хозяину, учуяв проблемы с сердцем, пишет Oddity Central.

Лабрадор 54-летнего ветерана Хэнка Форда почувствовал серьезные проблемы со здоровьем хозяина еще до того, как сам мужчина понял, что находится в опасности. Обычно питомец позволял мужчине спать допоздна, но в тот день повел себя необычно: начал толкать его носом, лапами и даже прыгал на него. Американец решил, что псу нужно срочно выйти на улицу, но, встав с постели, сам ощутил резкое ухудшение самочувствия — головокружение, слабость.

Когда Хэнк открыл дверь, чтобы выпустить собаку, та не сдвинулась с места. В итоге Форд проверил пульс с помощью тонометра и был потрясен результатом: 171 удар в минуту. Он позвонил в местный госпиталь для ветеранов, но там предположили, что устройство работает некорректно. Несмотря на сомнения медиков, мужчина доверился чутью животного и поехал в больницу сам. В клинике у него была диагностирована мерцательная аритмия — опасное для жизни нарушение сердечного ритма, которое может привести к инсульту.

«Хорошо, что Томми разбудил меня. Он никогда не делал этого раньше и не делал этого после», — рассказал Хэнк.

После инцидента в больнице, когда состояние мужчины стабилизировалось, его жена привела Томми навестить хозяина. Питомец запрыгнул к нему на больничную койку и несколько часов не отходил, лежа рядом.

«Он не просто лучший друг, он больше», — добавил Хэнк.

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