Ученые выяснили, что собаки могут смотреть телевизор и следить за сюжетом

Fox News: собаки могут смотреть телевизор и даже следить за сюжетом

Ученые в США выяснили, что собаки действительно могут смотреть телевизор — и даже следить за сюжетом, пишет Fox News.

Новое исследование, проведенное в Обернском университете, показало, что собаки действительно способны воспринимать телевизионный контент и даже активно на него реагировать. Если раньше старые телевизоры не вызывали интереса у животных из-за низкой частоты обновления, создающей эффект мерцания, который плохо воспринимался собачьим зрением, то современные экраны высокой четкости и с высокой частотой кадров предоставляют питомцам совершенно иной зрительный опыт.

Исследователи опросили более 650 владельцев собак, разработав для этого специальный инструмент — шкалу просмотра телевизора у собак, включающую 16 вопросов. Более 450 участников сообщили, что их питомцы проявляют интерес к телевизору, причем каждый по-своему.

Согласно полученным данным, наибольшую реакцию у собак вызывают другие животные, особенно представители их же вида или дикие звери. Некоторые собаки физически отслеживают движение объектов на экране и даже пытаются смотреть за его пределы, словно ожидая, что изображение продолжится в реальности. Также они нередко реагируют на неодушевленные предметы, такие как автомобили или дверные звонки, а также на человеческие голоса.

Интересно, что такие параметры, как возраст, пол, порода или кастрация, не оказали значительного влияния на телевизионное поведение собак. Гораздо большую роль сыграла индивидуальная личность. Возбудимые собаки чаще следят за происходящим на экране, тогда как пугливые особенно чувствительны к резким звукам и конфликтным сценам, поэтому делают это реже.

Ученые отмечают, что телевизор может служить для питомца не только фоновым шумом, но и источником развлечения или даже средством снятия стресса, особенно в одиночестве. Некоторые стриминговые сервисы уже предлагают специально разработанный видеоконтент для домашних животных.

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