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«Быстро адаптировались»: в Россию стали чаще приезжать иностранные туристы

Директор АТАГ Брагин: этим летом в РФ на 10% выросло число иностранных туристов
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Вопреки сообщениям о том, что нестабильная работа аэропортов в России негативно отразилась на количестве туристов из-за рубежа, на самом деле число путешественников из других стран выросло, заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. По его словам, число бронирований самостоятельных туристов-иностранцев этим летом на 10% превысило показатели прошлого года.

Интерес планирующих поездку без помощи туроператоров иностранцев не падает, хотя периодически случаются периоды стагнации спроса. Однако, несмотря на сложности в работе аэропортов, путешественники, как правило, быстро адаптируются к изменениям логистики и не отказываются от поездок, отметил эксперт.

«Мы видим, что узнаваемость российских онлайн-платформ за рубежом укрепляется, и продажи через них растут, — подчеркнул он в беседе с НСН. — По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», число бронирований в российских объектах размещения на летний сезон со стороны самостоятельных туристов иностранцев превышает показатели прошлого года на 10%».

Такая же динамика прогнозируется на период с сентября по ноябрь, а на Новый год ожидается рост бронирований зарубежных туристов на 40% по сравнению с 2024 годом, отметил Брагин. По его словам, чаще всего в Россию едут туристы из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

Что касается дальнейшей динамики бронирований, то специалисты отрасли рассчитывают на стабилизацию ситуации с перелетами и улучшение показателей, добавил эксперт.

«При благоприятном сценарии ждем роста самостоятельных бронирований иностранцами на 10%», — заключил Брагин.

Напомним, в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на санкционное давление, Россия остается популярным направлением для миллионов иностранных туристов. В мае сообщалось, что Россия приняла 21,5 тысячи туристов из Евросоюза в первом квартале текущего года, из них каждый третий — чуть более 7 тысяч — граждане Германии. Кроме того, Россию посетили 2782 туриста из Эстонии, 2185 — из Польши, 1868 — из Латвии, а также 833 — из Литвы.

Ранее стало известно, для чего иностранные туристы чаще всего едут в Россию.

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