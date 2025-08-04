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Поминальные панихиды пройдут в курских храмах в годовщину вторжения ВСУ

В храмах Курской области пройдут поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа) во всех храмах региона пройдут поминальные службы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«В годовщину трагических событий 6 августа во всех храмах Курской области пройдут поминальные панихиды...» — говорится в сообщении.

Кроме того, в 12:00 во всех храмах прозвучит колокольный звон.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн примет участие в поминальной службе в одном из храмов Курска.

Украинские войска вторглись в регион 6 августа 2024 года. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

В июне временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что более 170 сельскохозяйственных предприятий в Курской области получили повреждения в результате вторжения ВСУ.

Ранее российский военный назвал признаки подготовки нового вторжения ВСУ в РФ.

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