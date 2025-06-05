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Названо число сельхозпредприятий в Курской области, пострадавших из-за атак ВСУ

Хинштейн: в Курской области при вторжении ВСУ пострадало 171 сельхозпредприятие
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Более 170 сельскохозяйственных предприятий в Курской области получили повреждения в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день мы знаем о 171 пострадавшем предприятии», — рассказал чиновник в ходе расширенного заседания Курской областной Думы.

По его словам, местным властям удалось добиться выделения 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию ущерба владельцам предприятий. Речь идет о выплатах тем специалистам, которые лишились сельскохозяйственных животных.

Также врио губернатора рассказал, что власти региона подготовили обращение в федеральный центр о компенсации ущерба 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству. Еще в Курской области рассчитывают, что удастся добиться компенсаций от российского правительства для предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности.

17 мая Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВСУ с августа прошлого года причинили предприятиям агропромышленного комплекса в Курской области ущерб на сумму более 90 млрд рублей.

Ранее в Курской области подсчитали, сколько местных жителей пострадали во время вторжения ВСУ.

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