Уголовное дело завели после ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

МВД: уголовное дело завели после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после столкновения туристического автобуса с грузовым вагоном на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«По факту столкновения полицейским следствием возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в 06:11 по московскому времени, 4 августа, на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом.

По последним данным, пострадали 16 человек.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что автобус был туристическим. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.