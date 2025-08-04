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При столкновении поезда и автобуса в Ленобласти погибли люди

При столкновении поезда и автобуса в Ленобласти два человека погибли
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Telegram-канал «112»

При столкновении грузового поезда и автобуса в Ленинградской области два человека погибли, 10 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Отмечается, что водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд между станциями Лодейное Поле и Олонец перед приближающимся поездом в 06:11 по московскому времени. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, поэтому столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадали 12 пассажиров автобуса, двое из них — смертельно. Локомотивная бригада поезда за помощью врачей не обращалась.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что автобус был туристическим. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

1 августа сообщалось, что в Архангельской области водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.

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