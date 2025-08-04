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Возросло число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Ленобласти

Число пострадавших в туристическом автобусе в Ленобласти выросло до 16
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Telegram-канал «112»

Число пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области увеличилось до 16. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницы», — говорится в публикации.

Уточняется, что в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу задействовали вертолеты санитарной авиации.

Также в администрации заявили, что одного пострадавшего спасти не удалось.

До этого в РЖД сообщили, что столкновение автобуса с поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не сказалось на движении пассажирских поездов.

Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в 06:11 по московскому времени, 4 августа, на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом. Пострадали 12 пассажиров автобуса, двое из них получили несовместимые с жизнью ранения. Локомотивная бригада поезда за помощью врачей не обращалась.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что автобус был туристическим. На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.

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