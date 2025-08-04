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Тренер рассказал, как приучить себя заниматься спортом

Тренер Рапопорт: спортивные секции помогут приучиться к спорту
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые хотят приучить себя заниматься спортом, стоит начать заниматься в спортивных секциях и клубах. Об этом Pravda.Ru рассказал футбольный специалист, бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт.

«Не где ставится задача каких-то результатов, я имею ввиду нацеленность на профессионализм, а именно на физкультурное развитие, где просто с тобой занимаются. У нас таких детских очень много секций, футбольных, например, где мы берем всех людей, независимо от того, есть у них способности или нет. И они приучаются к спорту потихоньку», — пояснил он.

По его словам, можно воспользоваться комплексом различных занятий, упражнений и так далее. Так, например, посещать бассейн и тренажерный зал. Тренер добавил, что для того, чтобы полюбить спорт, важно действительно хотеть этого.

Спортивный консультант компании «Фитмост» Татьяна Авдеева рассказала «Газете.Ru», что летние месяцы — это то самое время, когда многие стремятся как можно дольше находиться на свежем воздухе, а в идеале вообще перенести все тренировки на улицу. Однако, когда температура воздуха превышает 30 градусов, важно помнить — активность в такую погоду может навредить здоровью.

Ранее россиянам рассказали, как правильно заниматься спортом дома.

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