Россиянам рассказали, каким спортом лучше заниматься в жару на улице

Летние месяцы — это то самое время, когда многие стремятся как можно дольше находиться на свежем воздухе, а в идеале вообще перенести все тренировки на улицу. Однако, когда температура воздуха превышает 30 градусов, важно помнить — активность в такую погоду может навредить здоровью. О том, как правильно организовать свои тренировки в жару, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Авдеева, спортивный консультант компании «Фитмост».

«При грамотном планировании тренировок — в графике их лучше ставить на раннее утро или поздний вечер, когда солнце не такое активное — заниматься можно абсолютно любым видом спорта. Но если спланировать заранее не получилось и прилив активности накатил в +30°С, то стоит обратить внимание на плавание, греблю и сапбординг. Занятия на воде в жаркий период помогают снизить стресс и улучшить общее самочувствие», — объяснила она.

Плавание в открытых бассейнах — лучший вариант тренировки летом. В первую очередь вода помогает поддерживать комфортную температуру тела и предотвращает перегрев. Во-вторых, плавание — это комплексный вид спорта, а значит, можно прокачать все виды мышц за одну тренировку.

«Для любителей аэробной активности отлично подойдет гребля. В жаркое время, когда другие виды спорта могут быть более утомительные, она позволяет поддерживать тело в тонусе без чрезмерной нагрузки на организм. Кроме того, гребля повышает выносливость и способствует улучшению сердечно-сосудистой системы», — сказала эксперт.

Провести время активно и без вреда для организма можно также на занятиях по сапбордингу. Тренд до сих пор набирает обороты, и это неспроста. Спортсмены получают хорошую кардионагрузку: занятия сапбордингом позволяют укрепить мышцы всего тела, особенно кора, рук и ног. При этом, находясь в воде, можно избежать перегрева.

«Тем, кто не хочет заниматься спортом на водоемах, лучше присмотреться к таким активностям, как бег трусцой или велоспорт. Здесь есть несколько важных правил: необходимо грамотно выстроить маршрут — он должен быть максимально «теневой», чтобы избежать перегрева, а также позаботиться о запасе воды и изотоников для поддержания уровня гидратации. Принимать воду нужно во время и после тренировки», — добавила тренер.

Перед любыми активностями, особенно при высоких температурах, не стоит забывать про разминку. Она поможет разогреть все мышцы, подготовить суставы к нагрузкам и улучшить нейромышечную координацию.

«Второе, на что стоит обратить внимание перед тренировкой — спортивная одежда. Она должна быть легкой и светлой. Любителям активного отдыха под палящим солнцем лучше присмотреться к вещам с технологией «охлаждения» и специальными сетчатыми вставками — это минимум, который поможет поддерживать оптимальную температуру тела спортсмена», — подчеркнула эксперт.

Следуя простым рекомендациям, вы сможете не только сохранить здоровье, но и получить удовольствие от тренировок даже в +30°С.

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