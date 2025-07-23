Россиянам рассказали, как правильно заниматься спортом дома

Для домашних тренировок стоит обзавестись зеркалами и снимать упражнения на видео для контроля ошибок. Такой совет в интервью РИАМО дал врач физической и реабилитационной медицины Московского городского центра реабилитации департамента труда и социальной защиты населения Владимир Рябов.

К слову, врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова советует тренироваться утром. По ее словам, которые цитирует газета «Известия», ранняя тренировка помогает проснуться, повысить концентрацию внимания и зарядиться бодростью на весь день. Однако, чтобы физическая активность приносила только пользу для здоровья, необходимо грамотно подойти к процессу, подчеркнула специалист.

«Стоит начать с минимальных знаний анатомии, чтобы понимать, какие мышцы работают в каждом упражнении и как они должны правильно функционировать. Прежде чем брать в руки, например, штангу, освойте технику базовых движений: приседаний, жимов, тяг», — отметил Рябов.

Он добавил, что желательно получить инструкции от профессионального фитнес-тренера. Опытный специалист увидит и укажет на ошибки при выполнении упражнений.

Забота о здоровье и физической форме становится для многих не просто увлечением, а осознанной необходимостью. Что побуждает людей начать тренировки и что помогает им сохранять мотивацию, показал недавний опрос DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных (54,2%) признались, что просто захотели больше энергии в повседневной жизни. Каждый пятый (21,7%) начал заниматься фитнесом, чтобы привести себя в форму к важному событию, 13% респондентов пришли в зал после расставания, а 11,1% — под влиянием моды на заботу о здоровье.

Ранее врач ответила, как составить идеальный рацион для здоровья и похудения.