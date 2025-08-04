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Врач назвала способы самопомощи при появлении судорог в ногах

Врач Филатова: при появлении судорог в ногах можно встать на холодный пол
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Для самопомощи при появлении судорог можно поставить ногу на холодный пол или уколоть мышцу иглой. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доктор медицинских наук Елена Филатова.

По ее словам, эти меры окажут не такой значительный эффект, однако, они являются наиболее доступными в домашних условиях.

«Это же мгновенная история — свело и отпустило. Поэтому надо, чтобы этот спазм мышечный прекратился в ответ на какое-то сильное раздражение. Либо ноги на холодный пол, либо дополнительно иголкой что-то такое поколоть. Вот и все. Ничего другого пока не придумали», — пояснила Филатова.

Врач добавила, что судороги не представляют опасности, если это единичные случаи и проблема не повторяется. Однако в более серьезных случаях она посоветовала обратиться к специалисту для диагностики причин.

Детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.Ru», что мышечные судороги и скованность могут говорить о переизбытке соли в организме. По ее словам, нарушение баланса натрия, калия и магния дает судороги в ногах, особенно по ночам, скованность в спине, дрожь в теле.

Ранее врач ответила, есть ли связь между судорогами в ногах и нехваткой магния.

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