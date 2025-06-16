Врач ответила, есть ли связь между судорогами в ногах и нехваткой магния

Болезненные судороги, которые возникают в ногах по ночам, редко связаны с нехваткой магния в организме. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Разият Чупанова.

По ее словам, при остром дефиците минерала спазмы обычно распространяются не только на икры и ступни, но и на все мышцы тела. Врач уточнила, что ночные судороги могут вызывать различные факторы, включая обезвоживание, алкоголь и некоторые лекарства. Кроме того, их появление может сигнализировать об атеросклерозе, анемии или о нарушении работы щитовидной железы.

«Если судороги происходят у ребенка, то он также нуждается в медицинской помощи: любая боль на фоне роста мышц и костей не нормальна и требует внимания специалиста», — подчеркнула Чупанова.

Детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.Ru», что мышечные судороги и скованность могут говорить о переизбытке соли в организме. По ее словам, нарушение баланса натрия, калия и магния дает судороги в ногах, особенно по ночам, скованность в спине, дрожь в теле.

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