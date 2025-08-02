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СМИ: задержан вице-министр транспорта Казахстана

КазТАГ: задержан вице-министр транспорта Казахстана Аблалиев
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Министерство транспорта Республики Казахстан

В Казахстане задержали вице-министра транспорта Казахстана Сатжана Аблалиева. Об этом сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это правда», — подтвердил он в субботу.

Однако других деталей источник не раскрыл. В соцсетях распространяется информация, что вице-министра задержали из-за подозрений в крупной взятке в размере $78 тыс. и незаконном покровительстве.

В пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.

До этого экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, который мог дать показания на экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, попросил выпустить его из СИЗО.

«Алексей Смирнов, который одно время был заместителем Романа Старовойта, дал на него показания, из-за чего тому могло грозить до 20 лет колонии», — писал Life со ссылкой на SHOT.

Ранее был задержан брянский вице-губернатор Симоненко.

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