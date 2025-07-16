Екатеринбуржец пытался спровоцировать драку с бригадой скорой и сломал медику руку

В Екатеринбурге молодой человек избил медика, который пытался оказать ему помощь

В Екатеринбурге молодой человек напал на медика, который приехал, чтобы оказать ему помощь. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прохожие, увидев на улице юношу, ставшего участником пьяной драки, вызвали на место скорую. Однако 21-летний «пострадавший», не нуждавшийся в медпомощи, встретил медиков с агрессией и стал провоцировать конфликт.

«Он попытался нанести сотруднику станции скорой медпомощи удар в лицо. Тот успел закрыть лицо, удар пришелся по руке», — уточнили в ведомстве.

У фельдшера диагностировали перелом кисти, а также раны и ссадины на лице. Против нападавшего возбудили дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Молодой человек признал вину и в ближайшее время предстанет перед судом.

В июле беременная избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом в Нижнем Новгороде. Внезапно местная жительница, которой требовалась экстренная помощь, напала на 37-летнюю женщину-фельдшера и ударила ее кулаком по лицу. Нападавшей оказалась будущая мать, которую все же доставили в медучреждение. Там она закурила и вновь попыталась спровоцировать драку. Пострадавшая получила ушибы, ей оказали необходимую помощь.

Ранее агрессивный пациент вытолкнул фельдшера из машины скорой на ходу.