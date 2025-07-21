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Пьяная мать напала на фельдшера, которая пришла на вызов к ее семилетнему сыну

В Башкирии пьяная мать напала на фельдшера, пришедшую на вызов к ее сыну
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FotograFFF/Shutterstock

В Башкирии женщина напала на фельдшера, которая пришла на вызов к ее семилетнему ребенку. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в Миякинском районе, когда медработница прибыла на вызов и проводила осмотр малолетнего. Мать ребенка, находясь в нетрезвом состоянии, напала на фельдшера и попыталась отобрать у нее медицинский чемодан и телефон, а также нанесла удар по лицу.

Профсоюз работников здравоохранения Башкирии взял ситуацию на контроль и проверит случай в рамках программы страхования. Рахматуллин отметил, что нападения на медиков недопустимы и наносят ущерб всей системе здравоохранения.

До этого пьяный пациент избил бригаду скорой помощи в Петербурге и стал фигурантом дела. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ранее екатеринбуржец пытался спровоцировать драку с бригадой скорой и сломал медику руку.

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