Эксперт рассказал, кто имеет право на дополнительный двухнедельный отпуск

Работающие пенсионеры могут получить дополнительный двухнедельный отпуск. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, рассказала она.

Ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для остальных россиян, составляет минимум 28 дней.

При этом продолжительность отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот, добавила эксперт.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что граждане, ставшие инвалидами на военной службе, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды — ликвидаторы Чернобыльской аварии могут получать две пенсии. Кроме того, вторая пенсия положена некоторым категориям лиц, потерявшим кормильца, летчикам-испытателям и космонавтам.

Ранее россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде.