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Эксперт рассказал, кто имеет право на дополнительный двухнедельный отпуск

Работающие пенсионеры могут получить дополнительный двухнедельный отпуск
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Работающие пенсионеры могут получить дополнительный двухнедельный отпуск. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, рассказала она.

Ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для остальных россиян, составляет минимум 28 дней.

При этом продолжительность отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот, добавила эксперт.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что граждане, ставшие инвалидами на военной службе, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды — ликвидаторы Чернобыльской аварии могут получать две пенсии. Кроме того, вторая пенсия положена некоторым категориям лиц, потерявшим кормильца, летчикам-испытателям и космонавтам.

Ранее россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде.

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