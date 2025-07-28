Названа безопасная температура кондиционера в жаркую погоду

Кондиционер в летний период создает не только приятную прохладу в помещении, он также может усиливать риски переохлаждения. Сильный перепад температур, когда на улице очень жарко, а в помещении слишком прохладно, способен вызвать головные боли и обострение некоторых хронических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала бренд-директор климатического оборудования MDV Наталья Соколова.

По ее словам, наиболее частой ошибкой пользователей является установка слишком низкого температурного режима кондиционера. Чтобы избежать резкой нагрузки на организм, температура в помещении должна отличаться от уличной не более чем на 5–7 градусов.

«Если на улице +33°C, устанавливать кондиционер сразу на +17°C — значит значительно повысить риск простуды и переохлаждения. Гораздо безопаснее и комфортнее сначала задать температуру в диапазоне +28…+26°C, а после того, как организм привыкнет к более прохладному воздуху, постепенно снижать ее до оптимальных +22…+25°C», — пояснила она.

Если постоянно выбирать оптимальный режим работы нет желания, можно присмотреться к моделям кондиционеров со встроенным искусственным интеллектом. Они подстраиваются под привычки пользователя, следят за уличной температурой и самостоятельно выбирают оптимальный режим охлаждения или обогрева — чтобы было комфортно, тихо и без лишнего расхода энергии.

Эксперт подчеркнула, что важен не только температурный режим кондиционера, но и правильное распределение воздушного потока. Попадание холодного воздуха непосредственно на человека может спровоцировать воспаления — особенно в области шеи и спины. В спальне рекомендуется устанавливать кондиционер так, чтобы он не дул на спящего. Если изменить расположение блока нельзя, следует воспользоваться регулировкой жалюзи или выбрать модель кондиционера с функцией рассеивания воздуха.

Соколова добавила, что в ночное время желательно включать режим «Комфортный сон», при котором температура в помещении в течение двух часов после активации функции постепенно повысится на 2°С. К утру она возвращается к исходным настройкам. По ее словам, это позволяет избежать переохлаждения во сне и делает пробуждение более комфортным.

Эксперт напомнила о необходимости регулярного технического обслуживания кондиционеров. Загрязненные фильтры могут стать источником бактерий, плесени и неприятного запаха, а также снижать общую эффективность устройства. Фильтры грубой очистки рекомендуется промывать не реже одного раза в 7–10 дней в период активной эксплуатации, фильтры тонкой очистки нужно обрабатывать в соответствии с инструкцией производителя. Пренебрежение гигиеной устройства может привести к снижению качества воздуха в помещении.

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