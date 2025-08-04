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СМИ: новый командующий ВВС Украины не поддерживает связь с матерью

«Работайте, братья»: командующий ВС ВСУ Кривоножко отказался от больной матери
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Мать нового командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко проживает в Шебекинском районе Белгородской области и не получает помощи от сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья» со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, 89-летняя женщина перенесла три инсульта и прикована к постели. Заботу осуществляет второй сын Владимир с супругой. Кривоножко «не поддерживает контакт» с семьей.

«Мать Кривоножко, сраженная тремя инсультами, уже долгое время не встает с кровати. На 89-м году жизни она осталась на попечении своего сына Владимира и снохи. Генерал не принимает никакого участия в заботе о родной матушке», — говорится в сообщении.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. Он отметил, что в ВС ВСУ служат тысячи украинцев, благодаря усилиям которых «украинское небо остается действительно украинским».

Ранее главком ВСУ Сырский перевел в Россию миллион рублей.

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