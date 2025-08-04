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Редкое морское столкновение акулы и ската увидели отдыхающие у побережья Панама-Сити-Бич

Во Флориде отдыхающие стали свидетелями схватки акулы и ската на мелководье
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Global Look Press

На пляже Панама-Сити-Бич во Флориде отдыхающие стали свидетелями редкой морской схватки между акулой и скатом. Видео с места событий было снято туристкой Хлоей Питерсон и опубликовано телеканалом Fox Weather.

Съемки показывают, как в мелководных водах Мексиканского залива появились плавник хищной акулы и крупные крылья ската. Перед глазами удивленных отдыхающих два морских хищника вступили в короткую битву, после чего разошлись в разные стороны.

«О боже, она его съедает?» — слышно на записи, опубликованной очевидцами.

По словам специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), такие столкновения не редкость, так как обе эти виды — плотоядные. Акулы иногда нападают на скатов, однако в данном случае причины поведения акулы остаются неясными.

Несмотря на то, что акул зачастую наблюдают самые заурядные туристы, ученым только недавно удалось впервые зафиксировать звуки, издаваемые акулами. Они рассказали, что молодые черноперые рифовые акулы (Carcharhinus melanopterus) отчетливо щелкают, когда люди берут их на руки.

Ранее акула напала на россиянку на элитном курорте.

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