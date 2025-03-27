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Ученые впервые зафиксировали звуки, издаваемые акулами

RSOS: молодые черноперые рифовые акулы щелкают зубами при опасности
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tank200bar/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа морских биологов под руководством специалистов из Океанографического института Вудс-Хоул в США обнаружила первый подтвержденный случай намеренного издания звуков среди акул. Раньше считалось, что акулы не способны к звукоизвлечению из-за отсутствия плавательного пузыря. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Ученые выяснили, что молодые черноперые рифовые акулы (Carcharhinus melanopterus) отчетливо щелкают, когда люди берут их на руки.

Чтобы проверить, не было ли это случайным явлением, биологи поместили акул в отдельные резервуары с подводными микрофонами. Оказалось, что все особи щелкали при прикосновениях, но со временем звуки прекращались — вероятно, акулы привыкали к контакту.

Ученые предполагают, что звук возникает из-за трения зубов: у этого вида вместо острых зубов есть пластинчатые структуры, приспособленные для раздавливания ракообразных. Подобный механизм наблюдается у некоторых скатов и морских коньков, которые также щелкают при угрозе.

Исследователи считают, что звуки могут быть защитной реакцией. Резкие щелчки способны сбить с толку хищников, давая рыбам возможность скрыться. При этом сами акулы не слышат своих сигналов, поскольку они звучат на слишком высокой частоте для восприятия.

Дальнейшие исследования помогут выяснить, используют ли звуки другие виды акул и в каких ситуациях они это делают.

Ранее ученые узнали, что акула-молоты стали домоседами и разлюбили миграцию.

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