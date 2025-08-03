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Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой

Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом РИА Новости заявил ее адвокат Леонид Соловьев.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сказал он.

Приговор Лазаревой ранее был оставлен в силе Апелляционным военным судом. Кроме лишения свободы, ей назначен четырехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Как следует из материалов дела, поводом для уголовного преследования стало интервью, опубликованное в августе 2023 года на одном из YouTube-каналов, где, по версии следствия, Лазарева допустила высказывания, содержащие признаки публичного оправдания терроризма.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года после начала конфликта на Украине.

Ранее телеведущая Лазарева вспомнила о своей жизни в Москве.

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