Несмотря на напряженность в отношениях Запада и России, большая часть населения Италии настроена позитивно и желает нормализации двусторонних контактов. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

Парамонов подчеркнул, что среди простых итальянцев преобладают здравые взгляды, далекие от агрессивной риторики западных чиновников. Большинство жителей страны уверены, что конфликт вокруг Украины рано или поздно разрешится, открыв путь к скорейшему возобновлению сотрудничества с Москвой.

Также дипломат обратил внимание на скептицизм итальянцев относительно увеличения оборонных затрат под руководством НАТО. Люди сомневаются в необходимости приобретения дорогостоящего вооружения якобы ради защиты от российского влияния. Итальянцы ставят под сомнение целесообразность отказа от привычных благ ради наращивания военной мощи.

Накануне итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил, что в Италии будут праздновать Национальный день против русофобии. Он подчеркнул необходимость этого дня в ответ на недавний акт русофобии, проявившийся в отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Королевском дворце Казерты.

Ранее посла РФ в Риме вызвали в МИД.