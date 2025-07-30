Посла РФ в Риме вызвали в МИД

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в итальянский МИД в связи с публикацией о русофобии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Парамонова вызвал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. В качестве причины называется включение президента Серджо Маттареллы и прочих должностных лиц в список предполагаемых «русофобов».

«Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою институциональную и личную солидарность», — говорится в сообщении министерства.

До этого временного поверенного Норвегии вызвали в МИД России и вручили ноту протеста из-за ограничений против рыболовных судов российских компаний.

По данным ведомства, ему вручили ноту из-за неправомерных ограничений норвежской стороны в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». В сообщении говорится, что компании осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

Ранее посол РФ заявил о желании Запада контролировать морские маршруты.