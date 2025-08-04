Москвичей предупредили о ремонте на станции метро «Бауманская»

С этой недели вестибюль на станции московского метро «Бауманская» будет работать по измененному графику. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

Там объяснили необходимость ограничений ремонтом эскалатора. Во время него пассажиров могут временно не пускать на станцию в часы пик.

«Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок», — пояснили в ведомстве.

В дептрансе попросили москвичей выбирать наземный транспорт и по возможности не ездить в часы пик. Кроме того, там извинились перед пассажирами за временные изменения в режиме работы «Бауманской».

В конце июня россиянина оштрафовали за попытку остановить поезд в московском метро. Пьяный мужчина пытался войти в вагон на станции «Марксистская», когда его двери уже были закрыты. Он попытался остановить состав, а в результате упал на рельсы. Из-за этого движение поездов по ветке было временно остановлено. За 20 минут простоя метрополитен получил убытки на сумму более 1 млн руб.

Ранее руку двухлетнего ребенка засосало в эскалатор в Петербурге.