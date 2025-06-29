Руку двухлетнего ребенка засосало в эскалатор на станции метро в Петербурге

В Петербурге ребенок застрял рукой в эскалаторе и едва не потерял палец

Двухлетний ребенок оказался в больнице после поездки на метро в Петербурге. Об этом стало известно «МК в Питере».

Как сообщает источник издания, несчастный случай произошел вечером 28 июня на станции «Старая деревня». Мальчик ехал на эскалаторе, когда его левая кисть попала под гребенку — зубчатую деталь, которая закрывает зазор между неподвижной частью подъемника и движущимися ступенями.

Руку пострадавшего удалось спасти. Врачи диагностировали у него ушиб раны третьего пальца. Он попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Недавно игравшая на детской площадке в Красногорске школьница застряла головой в качелях — из любопытства девочка просунула голову в пространство между деревянной перекладиной качелей-балансира и ручкой, за которую дети обычно держатся руками, когда качаются. Так как высвободиться самостоятельно у нее не получилось, очевидцы позвонили в экстренные службы. Спасатели постарались успокоить ребенка и надели ей на голову защитный шлем. Затем они с помощью гидравлического инструмента перекусили и согнули дужку конструкции, освободив голову девочки.

Ранее девятилетний мальчик потерял почку из-за падения на детской площадке.