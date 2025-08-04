Жителей Московского региона предупредили об опасном тумане

В Москве и Подмосковье утром и ночью 4 августа ожидается сильный туман

В Московском регионе в ночь на понедельник, 4 августа, и ранним утром возможен туман. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он предупредил, что видимость в Москве и Подмосковье может ухудшиться и составит менее 1 км.

Синоптик также рассказал, что погода на этой неделе не будет спокойной и жителей Центральной России ждут «сюрпризы» и метеорологическое «проклятье». Например, 4 августа из-за ненастного влияния циклонической депрессии, которая обрушила ливни на юг России, показания барометров в столице начнут падать.

Эксперт ожидает, что после аномальных осадков в первый день недели сильные ливни задержатся в российской столице до вторника. Если прогнозы подтвердятся, в Москве с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа выпадет до 80 мм, а это климатическая норма дождей за весь август (79 мм).

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