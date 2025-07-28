В Госдуме призвали предоставить родителям дополнительный выходной

В России призвали давать одному из работающих родителей, которые воспитывают детей до 18 лет, дополнительный выходной каждый месяц. С инициативой в Министерство труда и социальной защиты страны обратился член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, передает Life.

Он отметил, что так семьи смогут более активно участвовать в процессе воспитания, а также развития ребенка.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — сказал Марченко.

Кроме того, по его словам, это позволит формировать более тесные эмоциональные связи между поколениями.

25 июля сообщалось, что депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября. Авторами инициативы выступили глава комитета по труду Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и глава комитета по общественным объединениям Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее родителям объяснили, почему идеально послушный ребенок — это плохо.