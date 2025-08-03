На Австралию обрушился рекордный снегопад

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, передает Reuters.

Как уточняется, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько не выпадало с середины 1980-х.

Согласно материалу, погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.

А на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу. По прогнозам синоптиков, непогода в Краснодарском крае задержится.

Ранее смерчи засняли вблизи Сочи.