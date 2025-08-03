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Названы последствия от лесных пожаров в Канаде

Bloomberg: дым от пожаров в Канаде ухудшил воздух в США до опасного уровня
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Julie Jacobson/AP

Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло опасных для здоровья уровней. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что предупреждения были объявлены по всей Канаде и в 10 американских штатах.

По данным метеорологов, при сохранении текущих погодных тенденций в ближайшее время не предвидится улучшения ситуации.

По информации Канадского межведомственного центра по лесным пожарам, в стране действуют более 730 лесных пожаров, из них минимум 210 вышли из-под контроля. За последние месяцы дым от лесных возгораний неоднократно достигал территории США, а также уничтожил 66 тыс квадратных километров.

В июле миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады.

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