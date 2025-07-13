Американцев предупредили об опасных последствиях лесных пожаров в Канаде

Миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады. Об этом сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что из-за пожаров в Канаде образовалось облако токсичного дыма, которое дошло до США, где оно влияет на качество воздуха.

Издание подчеркивает, что порядка 22 млн человек в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган в текущий момент находятся в зоне общенациональных предупреждений о качестве воздуха, которые будут действовать до 14 июля.

До этого премьер-министр Манитобы в Канаде объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за лесных пожаров. В провинции был объявлен режим ЧС. Бедствие назвали крупнейшим за новейшую историю региона.

Эвакуировали город Флин-Флон с населением в 5 тыс. человек, а также некоторые другие одиноко стоящие города и общины коренных народов Пимичикамак и Пукатавага. Пункты временного размещения развернули в столице Манитобы Виннипеге.

Ранее в Юте огненный смерч разрушил дом.