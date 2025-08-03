Установлена личность туристки, погибшей из-за падения ветки у мечети в Дербенте

Погибшая у мечети в Дербенте туристка была из Йошкар-Олы

Погибшей при падении ветки дерева на территории мечети в Дагестане оказалась жительница Йошкар-Олы. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Дербент Ханлар Пашабеков.

Он выразил глубокие соболезнования близким погибшей Елены К. Власти уже связались с супругом женщины, который скоро приедет в город, и выразили готовность оказать ему всевозможную помощь.

Чиновник уточнил, что две пострадавшие при падении ветки старого платана москвички госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, власти взаимодействуют с Махачкалинским лесничеством, отвечающим за деревья Джума-мечети.

«Последняя обрезка деревьев была проведена в 2023 году. Будет проведена тщательная проверка всех зеленых насаждений на объектах массового посещения, чтобы исключить повторение подобных трагедий», — пообещал Пашабеков.

Несчастный случай произошел на территории крепости Нары-кала в Дербенте. Крупная ветка платана в районе Джума-мечети сломалась во время сильного ветра и рухнула на трех женщин. Следственный комитет Дагестана устанавливает обстоятельства случившегося.

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