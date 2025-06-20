В Италии нашли мертвой уроженку Омска и ее 11-месячную дочь

В одном из парков Рима были обнаружены тела россиянки Анастасии Трофимовой из Омска и ее 11-месячной дочери, сообщает Sky News TG-24. Главным подозреваемым называют гражданина США, который представлялся кинопродюсером и был сожителем погибшей. Мужчина имел документы на имена Рексала Форда и Френсиса Кауфмана.

Заведующий консульским отделом посольства России в Италии Андрей Харченко в беседе с ТАСС сообщил, что дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего. После убийства подозреваемый покинул Италию, но был задержан в Греции.

Трофимова познакомилась на Мальте с мужчиной, который представился кинопродюсером из США. Их дочь родилась 14 июня 2024 года. Незадолго до убийства подозреваемого видели в Риме вместе с Анастасией и их ребенком. Следствие полагает, что Анастасия скончалась раньше дочери. На ее теле не обнаружено признаков насилия, тогда как у ребенка выявлены следы побоев и травм.

Ранее тело российской туристки обнаружили в горячем источнике в Индии.