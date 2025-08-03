Первый самолет из Санкт-Петербурга приземлился в новом аэропорту Геленджика

Первый самолет из Санкт-Петербурга прибыл в новый аэропорт Геленджика. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что полет выполнила авиакомпания Utair. Время в пути составило около 4,5 часов.

Аэропорт Геленджика возобновил работу 10 июля после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО) и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.

В АТОР ожидают, что открытие аэропорта в Геленджике добавит всем россиянам оптимизма и позволит увеличить турпоток в Краснодарский край на 10–15%. По прогнозам экспертов, авиабилеты в Геленджик будут стоить около 15–20 тыс. рублей.

Ранее россияне рассказали, что считают идеальным отпуском.