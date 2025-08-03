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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили дронами и артиллерией по четырем населенным пунктам
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Reuters

Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино FPV-дрон повредил автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за артиллерийского обстрела пострадали четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также зафиксированы повреждения двух надворных построек и одного автомобиля.

В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сдетонировал при ударе о землю — осколками задело грузовик.

В хуторе Савченко Краснояружского района вражеские дроны повредили две припаркованные «ГАЗели».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Вчера Гладков заявил, что власти закупят бронежилеты и каски для сотрудников магазина «Пятерочка» в селе Никольском Белгородского района. Этот супермаркет несколько раз попадал под удар украинских беспилотников, в последний раз 31 июля. Также губернатор пообещал организовать для персонала магазина обучение по оказанию медицинской помощи.

Ранее боец подразделения «Орлан» пострадал при выполнении задач в Белгородской области.

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