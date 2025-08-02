Сотрудникам «Пятерочки» под Белгородом выдадут бронежилеты из-за дронов

Власти Белгородской области закупят бронежилеты и каски для сотрудников магазина «Пятерочка» в селе Никольском Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Этот магазин несколько раз попадал под удар украинских беспилотников, в последний раз 31 июля.

По словам Гладкова, окна и вход в магазине до сих пор открыты, а аптечка, необходимая для оказания первой помощи пострадавшим, не стоит на самом видном и доступном месте — возле входной двери. Он поручил главе района Татьяне Петровне Кругляковой встретиться с владельцами магазина и обсудить с ними меры безопасности.

Также губернатор пообещал организовать для сотрудников «Пятерочка» обучение по оказанию медицинской помощи и закупить для них «несколько комплектов бронежилетов и касок»

«Если владелец магазина не может обеспечить средствами личной защиты людей, чтобы обезопасить их, возьмем эту задачу на себя», — написал Гладков.

8 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по магазину «Пятерочка» в селе Никольское в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось. Троих пострадавших, двое из которых были без сознания, бригады скорой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее боец подразделения «Орлан» пострадал при выполнении задач в Белгородской области.