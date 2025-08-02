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Боец подразделения «Орлан» пострадал при выполнении задач в Белгородской области

Гладков: боец «Орлана» пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
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«Газета.Ru»

Боец подразделения «Орлан» пострадал при выполнении служебных задач в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он получил ранения в Шебекинском округе в районе села Белянка в результате удара украинского беспилотника.

Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую районную больницу. В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Спецотряд «Орлан» был сформирован в октябре 2024 года из бойцов самообороны, изначально как ГУП «Охрана специального назначения». Отряд имеет право применять оружие в Белгородской области.

Несколькими часами ранее Гладков сообщал, что один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на коммерческий объект в Белгородской области. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи, после чего ее доставили в больницу.

Ранее БПЛА ВСУ атаковал дом в Брянской области, пострадала женщина.

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