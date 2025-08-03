Синоптик объяснил «взрывные» погодные процессы на Кубани

Синоптик Вильфанд предупредил о сохранении непогоды на Кубани до 4 августа

С точки зрения интенсивных осадков, Краснодарский край летом — самый опасный регион. Об этом заявил в комментарии RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, там часто бывают грозы и интенсивные дожди с усилением ветра.

«В течение лета часто наблюдаются такие взрывные процессы. Это бывает при теплой погоде и неустойчивости в атмосфере», — сказал синоптик.

Он добавил, что Кубань является районом с горными реками. Они способны «вздуться» за час и подняться на пять метров. Эксперт отметил, что опасные явления могут продолжаться в крае до понедельника, 4 августа, включительно.

На Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее из-за обвала моста в селе на Кубани от берега оказались отрезаны 130 человек.